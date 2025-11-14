Simons: “Bepaalde staatsbedrijven worden gewoon leeggestolen”

In de paar maanden die president Jennifer Simons inzage heeft gehad in wat zich heeft afgespeeld bij verschillende ministeries en staatsbedrijven, kan zij bijna concluderen dat Suriname in feite geen verlieslatende bedrijven heeft.

“Het lijkt er nu voor mij op dat wij helemaal niet zoveel verlieslatende staatsbedrijven hebben in het land. Bepaalde van die bedrijven worden gewoon leeggestolen. Het betekent dat een bedrijf dat een klein beetje geld op basis van winst aan de overheid zou moeten afdragen, wordt gesubsidieerd. En dat was niet nodig.

We hebben een paar grote bedrijven waarvan we nu gaan moeten uitzoeken of de subsidies of verliezen werkelijk zo groot zijn. Of dat er werkelijk verliezen zijn. Alhoewel ik mijn land ken en niet had verwacht dat ik iets anders zou aantreffen, heeft dit me wel voor problemen gezet”, zei het staatshoofd donderdag bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA).

Onder andere bij de Melkcentrale N.V., waar diverse functionarissen in verzekering zijn gesteld, zou de zaak volgens de president niet zover zijn gekomen als zaken eerder waren gemeld door LVV of de RvC van het bedrijf. Zij vraagt zich af welk accountantsbedrijf daar was.

Deze case is een voorbeeld dat de regering er niet van moet uitgaan dat andere staatsbedrijven werkelijk verlieslatend zijn. Ook bij Grassalco, waar er recent 4 kilo goud in de bedrijfskluis is vervangen door nepgoud, is er volgens haar een aangifte gaande.

Volgens Simons zijn er aan de ene kant economen die aangeven dat staatsbedrijven niet goed draaien. Echter vindt zij dat deze groep de bedrijven pas moet beoordelen wanneer ‘het gesteel’ wordt gestopt. “Het is een kleine, zich ontwikkelende samenleving. Dus ik denk dat staatsbedrijven wel degelijk een rol hebben.

Maar we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat die staatsbedrijven correct worden beheerd”, aldus de president, die als prioriteit heeft om de overheid te gaan digitaliseren. Al moet zij geld hiervoor gaan lenen.

Op bepaalde ministeries, waaronder Grondbeleid & Bosbeheer (GBB), Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SOZAVO) zijn er veel gevallen van vermoedelijke corruptie ontdekt. Bij LVV zijn er 13 aanklachten.

De president verwacht dat het Openbaar Ministerie gewoon overweldigd zal worden met al deze onderzoekingen.