President Simons: “Niemand moet denken dat we plotseling grote salarisverhogingen kunnen geven”

“Niemand moet denken dat we plotseling grote salarisverhogingen kunnen geven, want u zal dan geen salarisverhoging krijgen. Ik denk dat iedereen in Suriname nu weet dat als je plotseling de hoeveelheid geld in het land verhoogt, dat die koers ook omhoog gaat.

Dan heeft u in feite geen salarisverhoging gehad”, zei president Jennifer Simons donderdag bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA).

Het staatshoofd ging hiermee in op de eis op een beter salaris voor leerkrachten. Simons merkte op dat zij samen met de bonden een stapsgewijs pad gaat uitstippelen waarbij de leerkrachten de ademruimte krijgen en tegelijkertijd een duidelijk traject wordt uitgezet voor de toekomst. De start van dit traject zal ook op de begroting van 2026 worden opgenomen.

De president heeft een streven om het lerarenkorps te versterken door de beste leerlingen op scholen aan te moedigen om een beroep in het onderwijs te kiezen.

“De leerlingen die het best presteren op school willen we vragen om in het onderwijs te gaan, omdat we de standing van het beroep van leerkracht omhoog moeten brengen. Dat heeft niet alleen te maken met het salaris, maar meer. Onze leerkrachten die op dit moment hun best doen om onder alle omstandigheden toch met de leerlingen bezig te zijn, verdienen onze waardering.

Maar waardering met de mond is niet alleen genoeg. Dus we zijn bezig om te kijken hoe we in een proces, met een duidelijk eindpunt, de leerkrachten hun werkomstandigheden en salarissen ook kunnen verbeteren”, aldus de president, die reeds gevraagd heeft dat bonden worden uitgenodigd voor een gesprek.