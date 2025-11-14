Patricia Herfst bevorderd tot Inspecteur HVD bij Douane Suriname

HomeOnderwerpenJustitie en politiePatricia Herfst bevorderd tot Inspecteur HVD bij Douane Suriname
In een plechtige ceremonie bij het Douanekantoor te Nieuwe Haven is Adjunct-Inspecteur Patricia Herfst officieel bevorderd tot Inspecteur Hoofd van Dienst (HVD) van het Korps Douane Suriname.

De bevordering, goedgekeurd door het Ministerie van Financiën en Planning en de President van de Republiek Suriname, markeert een belangrijke stap in de modernisering van de douanedienst.

Inspecteur Herfst, die sinds 2017 als Adjunct-Inspecteur fungeerde, brengt 34 jaar ervaring binnen de Douane mee naar haar nieuwe functie. Haar brede kennis van diverse onderdelen van de organisatie, gecombineerd met continue nationale en internationale bijscholing, positioneert haar als de ideale leider voor de transformatie die de Douane ondergaat.

“Dit is geen persoonlijke overwinning. Dit is ons moment,” verklaarde Inspecteur Herfst tijdens haar krachtige acceptatiespeech. “Want zoals het Ubuntu-principe ons leert: ‘Ik ben omdat wij zijn.’ Mijn reis van aspirant-commies tot deze positie is mogelijk gemaakt door de steun van elk van u.”

In haar nieuwe rol zal Inspecteur Herfst leiding geven aan een ambitieus hervormingsprogramma dat focust op:
• Digitale transformatie met volledige implementatie van ASYCUDA World Plus
• Personeelsuitbreiding van de huidige 199 naar 300 medewerkers
• E-clearance voor volledig papierloos werken
• Risk Management Unit en Post-Clearance Audit systemen
• Transparantie via real-time data en publieke dashboards

Herfst benadrukte het belang van internationale samenwerking, wijzend op recente trainingen met Douane Nederland in risicomanagement en douanewaarde. “Dit is de weg voorwaarts – niet isolatie, maar integratie; niet protectionisme, maar partnerschap.”

