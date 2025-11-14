NDP-media-activist ‘Siki Bigs’ gaat tekeer tegen protesterende leerkrachten

Tijdens het stil protest van leerkrachten vandaag door de binnenstad van Paramaribo heeft een prominent lid van NDP-streetmedia geprobeerd de leerkrachten ervan te weerhouden om hun misnoegen te uiten richting het kabinet van de president en een petitie aan te bieden waarin zij hun onvrede kenbaar maken.

Volgens de man in kwestie, Brian Boyce alias ‘Siki Bigs’, hebben de leerkrachten in de afgelopen vijf jaar al ruimschoots de gelegenheid gehad om hun stem te laten horen. Een van de leerkrachten laat meten weten dat deze uitspraak niet juist is. “Zover ik weet hebben leerkrachten altijd hun stem laten horen!” roept een van de leerkrachten.

Onderstaande beelden van SUN webTV laten zien hoe hij met de leerkrachten in discussie gaat en hen probeert duidelijk te maken waarom zij volgens hem niet zouden moeten protesteren.

Hij gaat daarbij tekeer tegen de leerkrachten en roept: “Waarom zijn jullie hier gekomen? Jullie hadden in die tijd moeten komen, toen er zaken speelden. Jullie geven die vrouw (president Simons/red.) geen rust, ja toch? Dat komen jullie doen: jullie geven die vrouw geen rust!

Vijf maanden pas zit die vrouw. Jullie komen haar lastigvallen. Ga les geven aan die kinderen, dát moeten jullie doen. Dit is nonsens!”

Enkele leerkrachten reageren door aan te geven dat het recht op protest een democratisch recht is dat gewoon voor iedereen geldt en dat híj niet kan bepalen wanneer mensen wel of niet mogen protesteren.

Siki vindt dat het protest in feite politiek bedrijven is. “Dit is politiek. Het wordt gestimuleerd van ergens, toch? De ware toedracht ga je nu nog niet zien. Ze lopen in de stad en stimuleren dat ding. Dat is waarmee ze bezig zijn. En zo brengen ze het op gang.”

Hij zegt verder dat hij slecht zijn zegje wil doen ‘als burger’. In de reacties op social media is te lezen dat iedereen weet dat hij onderdeel uitmaakt van het NDP-streetmedia team en met deze actie zijn NDP-voorzitter Jennifer Simons in bescherming wil nemen.

Het Syndicaat voor Onderwijsgevenden ‘Wi Sa Strei’ zegt over de actie van Bigs: “Tijdens de Stille Loop heeft zelfs een indringer, die ons probeerde te provoceren en de actie te verstoren, onbedoeld laten zien hoe weinig sommige mensen begrijpen van de onderwijscrisis. Zijn gedrag bevestigde precies, waarom wij vandaag op straat moesten staan. En ironisch genoeg: ook híj heeft kinderen die in de schoolbanken zitten. Juist voor hen en voor álle kinderen van Suriname, voeren wij deze strijd.“