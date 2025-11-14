Natio Suriname zet grote stap richting WK 2026: 4-0 overwinning op El Salvador

Het Dr. Franklin Essed Stadion stond donderdagavond 13 november op zijn grondvesten te trillen. Suriname heeft in een zinderende WK-kwalificatiewedstrijd El Salvador met maar liefst 4-0 van het veld geveegd.

Het publiek kreeg precies wat het wilde: strijd, spektakel en vooral… goals! Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat Natio maar één missie had: winnen. En dat gebeurde uiteindelijk met overtuiging.

In de 44e minuut kreeg Suriname een penalty. De spanning was voelbaar, maar Tjaronn Chery bleef koel als ijs. Hij schoot de bal strak binnen en bracht Suriname op 1-0. Het stadion ontplofte.

In de tweede helft schakelde Natio nog een versnelling hoger. De fans gingen uit hun dak toen Richonell Margaret in de 74e minuut de 2-0 binnenschoot.

El Salvador leek aangeslagen, maar had geen tijd om te herstellen… want twee minuten later was het wéér raak. In de 76e minuut maakte Margaret ook nog 3-0, en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Twee goals in twee minuten – pure klasse.

Alsof het publiek nog niet genoeg had gejuicht, kwam daar in de 83e minuut nóg een klap bovenop. Dhoraso Moreo Klas schoot genadeloos raak en bracht de stand op 4-0.



Met deze indrukwekkende overwinning laat Suriname zien dat het klaar is om geschiedenis te schrijven. De droom van deelname aan het WK 2026 komt met elke wedstrijd een stap dichterbij.

Het Essed Stadion beleefde een historische avond. Een ding staat vast: Suriname heeft laten zien dat het meedoet om de knikkers. En hoe!