Miss Suriname en delegatie geven 75 knuffels aan kinderen in ziekenhuizen

Voor het tweede jaar op rij hebben Stichting Woman Connect to Succes — vertegenwoordigd door Marjorie da Cunha (Woman Talk) en Jertiza Toney (Musical Story Teller) — en de Courtyard Marriott Children Foundation, onder leiding van Miss Suriname 2026 Eunike Lioe-A-Joe, knuffels gegeven aan kinderen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Diakonessenhuis.

De delegatie bezocht donderdag 13 november de kinderafdelingen van beide ziekenhuizen om de jonge patiëntjes een moment van vreugde en troost te bieden. In totaal zijn 75 knuffels uitgereikt.

De actie vormt onderdeel van een bredere samenwerking tussen de organisaties, waarbij jaarlijks extra aandacht wordt besteed aan het welzijn van zieke kinderen.

Een knuffelbeest biedt volgens de organisaties een gevoel van bescherming, liefde en veiligheid — precies wat kinderen in een ziekenhuisomgeving vaak nodig hebben.

“Elk kind verdient een knuffel, zeker in het ziekenhuis. We hopen dat deze teddyberen een beetje warmte en liefde brengen, zodat de kinderen zich even veilig en geliefd voelen tijdens hun herstel,” zegt Miss Suriname.

De 75 knuffels zijn mogelijk gemaakt door een betrokken netwerk van vrouwen en mannen, voornamelijk uit Amsterdam Zuidoost. De donatie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Woman Connect to Succes, de Courtyard Children Foundation, Miss Suriname en Miss Amsterdam.

Met dit gebaar hopen de organisaties niet alleen de kinderen een mooie dag te bezorgen, maar ook bewustwording te creëren over het belang van steun en aandacht voor jonge patiënten.