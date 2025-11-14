Man neergestoken door huidige partner van zijn ex-vriendin

Een 27-jarige man is afgelopen middernacht neergestoken tijdens een vechtpartij met de huidige partner van zijn ex-vriendin. Dit gebeurde aan de Ringweg-Zuid in Suriname, ter hoogte van de IMS Mall.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, B.S., op het terrein van de mall de ex-vriendin ontmoette en met haar in gesprek raakte. Tijdens deze ontmoeting arriveerde haar huidige partner, de verdachte A.B.

Dit leidde tot een woordenwisseling tussen de mannen, die uitmondde in een vechtpartij. Tijdens die vechtpartij stak A.B. het slachtoffer met een mes.

Een politieambtenaar in burger probeerde de verdachte aan te houden, maar deze slaagde erin te ontkomen in een zwarte Mercedes.

De politie van Pro Munder werd meteen ingeschakeld, maar de verdachte was tegen die tijd al gevlucht. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

Het slachtoffer liep een steekwond op in zijn rechterdij en een verwonding onder zijn linkeroog. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis voor observatie.