HomeOnderwerpenJustitie en politieMan neergestoken door huidige partner van zijn ex-vriendin
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man neergestoken door huidige partner van zijn ex-vriendin

-

0
Blauw zwaailicht ter illustratie.

Srefidensi Party

Een 27-jarige man is afgelopen middernacht neergestoken tijdens een vechtpartij met de huidige partner van zijn ex-vriendin. Dit gebeurde aan de Ringweg-Zuid in Suriname, ter hoogte van de IMS Mall.

Vernomen wordt dat het slachtoffer, B.S., op het terrein van de mall de ex-vriendin ontmoette en met haar in gesprek raakte. Tijdens deze ontmoeting arriveerde haar huidige partner, de verdachte A.B.

Dit leidde tot een woordenwisseling tussen de mannen, die uitmondde in een vechtpartij. Tijdens die vechtpartij stak A.B. het slachtoffer met een mes.

Een politieambtenaar in burger probeerde de verdachte aan te houden, maar deze slaagde erin te ontkomen in een zwarte Mercedes.

De politie van Pro Munder werd meteen ingeschakeld, maar de verdachte was tegen die tijd al gevlucht. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

Het slachtoffer liep een steekwond op in zijn rechterdij en een verwonding onder zijn linkeroog. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis voor observatie.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Twee verdachten aangehouden na overval met geweldpleging bij Yin Rong Trading
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen