Leerkrachten voeren stille loop naar kabinet; president vraagt om geduld

Zo’n zestig tot zeventig leerkrachten hebben vandaag een stille loop gehouden vanaf de Dr. Sophie Redmondstraat richting het Kabinet van de President. Met de actie wilden zij hun groeiende ontevredenheid over de financiële en sociale positie van onderwijsgevenden in Suriname kenbaar maken.

Bij aankomst aan het kabinet kwam president Jennifer Simons persoonlijk naar buiten om de groep toe te spreken. De leerkrachten kregen de gelegenheid hun misnoegen te uiten over de aanhoudend stijgende kosten van levensonderhoud en de lonen die volgens hen al geruime tijd achterblijven. Daarbij wezen zij op de druk op hun gezinssituatie én op de kwaliteit van het onderwijs.

Volgens vertegenwoordigers uit de gelederen van de lidbonden is de maat voor veel collega’s bijna vol. De onrust onder de onderwijsgevenden neemt al geruime tijd toe, mede door het uitblijven van naar hun mening structurele oplossingen voor hun koopkrachtprobleem.

De president heeft tijdens de ontmoeting begrip getoond voor de zorgen van de leerkrachten en hen verzocht geduld te betrachten. Zij gaf aan zich in te zullen spannen om binnen de mogelijkheden van de staat naar oplossingen te zoeken die de positie van de leerkrachten moeten verbeteren.

De actievoerders benadrukten na afloop dat het hen niet te doen is om escalatie, maar om erkenning en concrete stappen