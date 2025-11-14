HomeOnderwerpenJustitie en politieDrie mannen plegen gewapende roofoverval op supermarkt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Drie mannen plegen gewapende roofoverval op supermarkt

-

0
Meerdere politie auto's ter plaatse
Archiefbeeld

Srefidensi Party

Drie criminelen hebben donderdagavond een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Paul Faveryweg in Suriname.

De zaak was nog open en de 27-jarige winkelier Z.W. zat achter de kassa. Plotseling drongen drie mannen de supermarkt binnen, van wie één bewapend was met een vuurwapen en één met een mes.

De winkelier werd direct onder schot gehouden en moest onder bedreiging van de wapens meewerken.

De daders maakten de dagopbrengst van naar schatting 16.000 Surinaamse dollars buit, evenals een mobiele telefoon, flessen alcoholische dranken en meerdere pakken Blackstone. Ook namen zij de DVR-box van het beveiligingssysteem mee.

De politie van De Nieuwe Grond werd na de overval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

De rovers waren met een grijze Toyota Spacio ter plaatse en zijn in de richting van de Hannaslustweg gevlucht.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
President Simons: “Niemand moet denken dat we plotseling grote salarisverhogingen kunnen geven”
Volgend artikel
Directe WK-kwalificatie groep A alleen nog voor Suriname en Panama mogelijk
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen