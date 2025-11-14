Drie mannen plegen gewapende roofoverval op supermarkt

Drie criminelen hebben donderdagavond een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Paul Faveryweg in Suriname.

De zaak was nog open en de 27-jarige winkelier Z.W. zat achter de kassa. Plotseling drongen drie mannen de supermarkt binnen, van wie één bewapend was met een vuurwapen en één met een mes.

De winkelier werd direct onder schot gehouden en moest onder bedreiging van de wapens meewerken.

De daders maakten de dagopbrengst van naar schatting 16.000 Surinaamse dollars buit, evenals een mobiele telefoon, flessen alcoholische dranken en meerdere pakken Blackstone. Ook namen zij de DVR-box van het beveiligingssysteem mee.

De politie van De Nieuwe Grond werd na de overval ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

De rovers waren met een grijze Toyota Spacio ter plaatse en zijn in de richting van de Hannaslustweg gevlucht.