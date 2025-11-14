Cynthia McLeod ontvangt Ibisprijs



Cynthia McLeod heeft, als dank voor haar tomeloze inzet om de geschiedenis van Suriname toegankelijk te maken, de Ibisprijs in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde op woensdag 12 december tijdens een grani in kleine kring bij restaurant Spice Quest.

De schrijfster werd gekozen uit een longlist van kandidaten door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Raadscommissie van de Taalunie in Suriname. McLeod, van wie de bekendste roman Hoe duur was de suiker is verfilmd en die vorig jaar een eredoctoraat mocht ontvangen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, toonde zich blij verrast met de grani en de prijs.

“Ik ben van lezen gaan houden omdat mijn moeder heel erg ziek was. Door te lezen ontvluchtte ik die pijnlijke realiteit”, vertelde McLeod, met een hint van emotie in haar stem. De schrijfster, die zelden over zichzelf vertelt, gaf ook prijs dat haar broer haar op het idee bracht om te gaan schrijven, omdat hij — toen ze beiden nog jong waren — een poging deed een boek te schrijven. “Daarvoor had ik niet gedacht aan die mogelijkheid.”

De prijs – een geldbedrag en een kunstwerk – werd uitgereikt door Helen Chang, voorzitter van de Raadscommissie van de Taalunie in Suriname, en Roseline Daan, directeur van het directoraat Cultuur. Het kunstwerk is geschonken door Readytex Art Gallery en is een werk van Leonnie van Eert. Chang legde uit dat de Ibisprijs een door de Taalunie ondersteunde literaire prijs voor Suriname is.

De Ibisprijs, die in 2022 voor het eerst werd uitgereikt aan de inmiddels overleden schrijfster Joyce Pereira voor haar verhaal Ik ben Jermain, is dit jaar gegaan naar iemand met een bijzonder talig oeuvre, namelijk Cynthia McLeod. ‘Cynthia heeft in haar vertelstijl de Surinaamse geschiedenis voor een groot leespubliek doen herleven.

Met haar boeken heeft ze een grote impact op zowel jong als oud, maar vooral op de schooljeugd die haar werken met plezier leest. Dit jaar is ook in Brazilië de Portugese vertaling van Hoe duur was de suiker verschenen. Zij is met recht onze culturele ambassadeur,’ aldus Chang.