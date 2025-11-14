Auto vliegt in brand tijdens klus: monteur ontsnapt ternauwernood

Een gewone reparatieklus is afgelopen dinsdagavond bijna geëindigd in een vuurdrama aan de Khiraweg in Suriname. Rond 21.14 uur kreeg het politiebureau De Nieuwe Grond de melding binnen: een auto stond in lichterlaaie.

Toen agenten ter plaatse aankwamen, troffen zij de zichtbaar aangeslagen monteur T.R. aan. Hij verklaarde dat de auto niet van hem is, maar van een klant die het voertuig voor reparatie bij hem had gebracht. In de wagen was hij bezig met een risicovolle handeling: via een pomp en een batterij probeerde hij olie uit de tank te verwijderen.

De accu had hij op de vloer bij de achterbank gezet. Dat ging gruwelijk mis. Op een gegeven moment ontstond er een vonk bij de batterij – en binnen de kortste keren vatte de auto vlam. Het vuur greep razendsnel om zich heen in het interieur van het voertuig.

Volgens de politie liep het interieur van de auto aanzienlijke brandschade op. Alleen door het snelle en kordate optreden van omstanders kon worden voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Zij grepen onmiddellijk in en wisten de brand te doven nog voordat het vuur kon overslaan.

De ingeschakelde brandweer kwam ter plaatse om nabluswerkzaamheden te verrichten en zeker te stellen dat er geen nieuwe brandhaarden zouden ontstaan. Ook de Forensische Opsporingsdienst werd erbij gehaald om de toedracht verder in kaart te brengen.

De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Het incident is voor velen in de buurt een schrikmoment geweest – een vonk, een fout geplaatst onderdeel, en een auto verandert in een potentiële vuurbal.