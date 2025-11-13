Zwaar verkeersongeval op Oost-Westverbinding

Op de Oost-Westverbinding in Suriname heeft vanmorgen een zwaar verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij volgens een getuige meerdere voertuigen betrokken waren.

De man vertelde aan de redactie van Waterkant.Net dat het ging om twee trucks en een taxibusje, die alle drie in de richting van Albina reden.

In de omgeving van Bushman Hill ging het mis. Een truck stond met pech stil op de weg. Een andere truck die kwam aanrijden, moest uitwijken, waarbij een taxibusje werd geraakt.

De exacte toedracht wordt nog door de Surinaamse politie onderzocht.

Volgens de getuige zijn enkele personen gewond geraakt. Nadere informatie ontbreekt op dit moment.