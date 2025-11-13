Verontrustende hiv-stijging onder jongeren in Suriname: “Onzichtbare groep besmet, maar nog niet in zorg”

Er gaat een alarmerend signaal door de Surinaamse gezondheidszorg: het aantal hiv-gevallen neemt toe, vooral onder jongeren tot 25 jaar en mensen tussen 35 en 45 jaar. Dat zegt Monique Holtuin, hiv-focal point op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA), in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Volgens de nieuwste schattingen leven er in Suriname ongeveer 8.000 mensen met hiv. Maar slechts ongeveer 4.000 van hen weten dat ook echt. Van die groep is 85 procent in goede zorg en behandeling. De andere helft – mensen die nog niet weten dat ze besmet zijn – vormt volgens Holtuin een stille motor achter de toename. “Die groep is te groot”, waarschuwt ze.

Vooral de situatie onder jongeren baart zorgen. Artsen zien steeds vaker patiënten vanaf 20 jaar met klachten die erop wijzen dat zij het virus al járen bij zich dragen, zonder het te weten. Dat betekent dat zij in die periode onbewust anderen kunnen hebben besmet. Holtuin benadrukt daarom dat vroeg testen letterlijk van levensbelang is.

Ook baby’s lopen gevaar. Kinderen van moeders met hiv vormen een extra kwetsbare groep. Met goede behandeling kan overdracht naar de baby meestal worden voorkomen. Maar sommige vrouwen gaan niet op controle, weten niet dat ze hiv hebben of durven uit schaamte en stigma geen behandeling te starten. Het gevolg: er worden nog steeds baby’s met hiv geboren, terwijl dat in veel gevallen te voorkomen is.

Een andere risicogroep is de gemeenschap van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Door de aard van de seksuele handelingen en vooral het niet gebruiken van condooms is het risico daar hoger. Wisselende partners, geen condoom, maar ook marginalisatie, taboe en afwijzing in de omgeving spelen een grote rol. “Juist in die situaties zijn er hogere risico’s op hiv,” zegt Holtuin.

Volgens haar wordt de verspreiding ook versterkt door gebrek aan kennis en een lage risicoperceptie. Veel mensen denken dat ze veilig zijn omdat ze een vaste partner hebben. “Maar als die partner meerdere partners heeft, is er per definitie een hoog risico,” legt ze uit. Haar boodschap is duidelijk: het condoom blijft de belangrijkste bescherming. Het advies: gebruik altijd een condoom bij iemand van wie je hiv-status onbekend is.

Om de trend te doorbreken, wijst Holtuin op het belang van goede seksuele voorlichting op school. Jongeren moeten leren hoe ze praten over seks, grenzen en condoomgebruik. Niet pas als ze al in een situatie belanden, maar vooraf. Met basic life skills en comprehensive sexual education zouden jongeren beter voorbereid zijn en bewuster keuzes maken over hun gezondheid.

De kern van de aanpak blijft preventie én behandeling. Doel is dat het virus bij mensen die hiv hebben onmeetbaar wordt, doordat zij trouw hun medicijnen slikken. “Als je van die 8.000 geïnfecteerden minstens 7.000 mensen op behandeling hebt, dan vergroot je de kans dat zij hiv niet verder verspreiden,” verduidelijkt Holtuin. Ze roept iedereen op tot verantwoord seksueel gedrag, zich te laten testen en – als het nodig is – tijdig in zorg te gaan. Want hoe eerder iemand zijn status kent, hoe groter de kans om zowel zichzelf als anderen te beschermen.