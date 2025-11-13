Su On Top viert 50 jaar Srefidensi met groot feest in Amsterdam

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd, en dat wordt in Nederland groots gevierd. Op zaterdag 22 november staat Amaze Amsterdam volledig in het teken van Su On Top – 50 Jaar Srefidensi, de grootste Srefidensi fesa van Nederland. Haal je kaarten nu!

Van 23.00 tot 06.00 uur brengen artiesten uit Suriname en Nederland het publiek in beweging, waaronder The New Stars ft. Rowane & SG, La Rouge, King Koyeba, Badderman, Dylisa en One Man. Om 01:00 zal zangeres Avanaysa Neida het volkslied ten gehore brengen ter ere van 50 jaar Srefidensi!

De sfeer wordt compleet gemaakt door DJ Orrie, RednLobster, DJ Bae’r en DJ Jemaya, terwijl MC Sidney de avond aan elkaar praat.

Het belooft een onvergetelijke nacht te worden vol pokoe, dansi en Surinaamse lekkernijen. Bezoekers kunnen genieten van gerechten als BBQ chicken wings en saté van NafNaf BBQ of de crispy kippenworst van Mr. Crispy.

Regel je kaarten hier want we gaan Srefidensi 50 jaar feestelijk vieren met z’n allen – een moment van dansi, lobi en trots op Sranan. 🇸🇷❤️