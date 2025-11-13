HomeNieuws uit Suriname'Steun van Natio fans speelt doorslaggevende rol in deze fase van kwalificatie'
‘Steun van Natio fans speelt doorslaggevende rol in deze fase van kwalificatie’

'Steun van Natio fans speelt doorslaggevende rol in deze fase van kwalificatie'
Foto via SVB

De WK-ambitie van Natio Suriname krijgt serieuze vorm. Na een knap 0–0 gelijkspel tegen Panama, een belangrijke 2–1 zege op El Salvador en gelijk spelen (1–1) tegen zowel Guatemala als Panama, staat Suriname bovenaan in de WK-kwalificatiepoule met 6 punten uit de eerste vier duels.

De komende interlands zijn cruciaal voor het vervolg van de campagne. Vandaag, donderdag 13 november 2025, ontvangt Natio El Salvador in het Dr. Franklin Essed Stadion (aftrap 19.00 uur). Vijf dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Guatemala op dinsdag 18 november 2025 in het Estadio El Trébol (aftrap 22.00 uur).

De steun van het publiek speelt volgens de technische staf een doorslaggevende rol in deze fase. Supporters worden opgeroepen de ploeg massaal te steunen — in het stadion en via socialmediakanalen — zodat de spelers voelen dat het hele land achter hen staat.

Programma (kwalificatie)
13 nov 2025 — Suriname vs El Salvador, Dr. Franklin Essed Stadion, 19:00
18 nov 2025 — Guatemala vs Suriname, Estadio El Trébol, 22:00

Met een compacte defensie, veerkracht in de slotfase en resultaat tegen directe concurrenten heeft Natio zich in een gunstige uitgangspositie gemanoeuvreerd. Als Suriname de lijn doortrekt in de komende twee duels, blijft een historisch WK-debuut in 2026 nadrukkelijk binnen bereik.

