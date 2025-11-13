Pokie: “27 aangiftes vanuit SOZAVO en tot de dag van vandaag is er nog geen resultaat”

De onderzoeksresultaten van de ruim 27 aangiftes van fraude van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SOZAVO) bij de politie blijven volgens minister Diana Pokie op zich wachten.

“De onderzoeksresultaten blijven uit. We moeten echt harde gesprekken voeren met me collega van Justitie. Er is zoveel genoemd…27 aangiftes en tot de dag van vandaag is er nog geen resultaat”, zei de bewindsvrouw woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Ondertussen is de quickscan op dit ministerie afgerond en is het rapport ingediend ter bestudering. Volgens Pokie heeft zij het rapport nog niet helemaal uitgelezen, maar voor nu kan zij wel aangeven dat zaken aangepakt zullen worden en dat er maatregelen zullen volgen waar zaken fout zijn gegaan.

Als voorbeeld noemde zij de afdeling AUSV. “Daar leek het op een eiland binnen het ministerie, maar die valt nu rechtstreeks onder de minister en we gaan de zaken in de gaten houden. We zijn er om de cliënten te beschermen. Ze moeten weten dat hun uitkering veilig is op het ministerie. Daarvoor zijn we er met het deskundig team”, stelde zij.

De minister gaf aan dat er verder ook gesproken is met de Centrale Landaccountandienst (CLAD) en er ook versterking is gevraagd voor de afdeling Interne Controle. “Interne Controle was helemaal niet in beeld. Het is helemaal onder bemenst. Het is gewoon op papier, maar nu pas hebben we ze betrokken in het beleid. We hebben een interne sollicitatie opgestuurd.

Als het gaat om subsidie voor instellingen, laat dat te wensen over want de stukken blijven liggen omdat die afdeling ook onder bemenst is. Daar zijn de instructies ook niet duidelijk, te veel ‘langa bere’. Nu hebben we het naar ons getrokken en we proberen de achterstanden in te lopen en ondersteuning te vragen van externe deskundigen om ons daarmee te helpen.

We hebben ook een verrassing voor de instellingen. De mensen die de zorg hebben overgenomen dat ze in verband met 25 november een ondersteuning krijgen vanuit het ministerie”, aldus Pokie.