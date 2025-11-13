Oud-ambassadeur Khargi in Nederland onderscheiden als Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau

De voormalige ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajendre Khargi, is onlangs benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau — de hoogste onderscheidingel in de Orde van Nassau. De onderscheiding, toegekend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, is een erkenning voor Khargi’s jarenlange inzet voor het herstel en de verdieping van de betrekkingen tussen Suriname en Nederland.

In de Staatscourant – waar de benoeming afgelopen maandag bekend werd gemaakt – staat dat formeel omschreven als ‘voor verdiensten als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van de Republiek Suriname bij het Hof van Zijne Majesteit de Koning te ‘s Gravenhage’

Diplomatie met resultaat

Khargi, geboren in Paramaribo in 1955, stond sinds zijn aantreden als ambassadeur bekend om zijn beheerste, inhoudelijke en constructieve aanpak. Zijn periode in Den Haag kenmerkte zich door een stille én effectieve diplomatie die leidde tot tastbare verbeteringen in de bilaterale samenwerking.

Onder zijn leiding werden gesprekken nieuw leven ingeblazen over breed scala van beleidsterreinen zoals internationale handel en – ssamenwerking, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Hij speelde een cruciale rol in het normaliseren van de politieke betrekkingen na jaren van diplomatieke kilte.

De onderscheiding komt op een symbolisch moment: enkele maanden voor het geplande staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Suriname in december 2025 — een historisch bezoek dat het hoogtepunt vormt van het herstelde vertrouwen tussen beide landen.

Erkenning voor bruggenbouwers

Met zijn benoeming tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau schaart Rajendre Khargi zich in een select gezelschap van personen die uitzonderlijke verdiensten hebben geleverd aan de samenleving en internationale betrekkingen.

Khargi die voor Suriname ook niet-residerend ambassadeur was bij het Verenigd Koninkrijk en Noord Ierland, Noorwegen, Zweden en Finland, genoot grote waardering in de diplomatieke- en politieke gemeenschap. Hij besloot in augustus ontslag te nemen toen bleek dat er geen vruchtbare samenwerking mogelijk was met de nieuwe leiding.

Zijn carrière, die begon in de journalistiek en later uitgroeide tot een diplomatieke loopbaan met internationale impact, toont dat bruggenbouwers niet altijd luid spreken — maar wél blijvende sporen nalaten.