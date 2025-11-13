Oliver Smith en Ildemar Fakkel winnaars Savanne Rally 2025

Oliver Smith en Ildemar Fakkel zijn de winnaars geworden in de hoofdklasse van de Savanne Rally 2025. De 47e editie begon op vrijdag 7 november bij Choi’s Lelydorp en eindigde op zondag 9 november bij Carolinakreek.

De uitslag werd dinsdagavond door de Surinaamse Auto Rally Klub (SARK) bekendgemaakt bij het Radisson Hotel in de binnenstad van Paramaribo.

Op de tweede plaats in de hoofdklasse eindigden AW Brakke en Olly Brakke. De derde plaats ging naar Kwame van der Hilst en Cesar Fung A Foek.

In de A-klasse werden Eduard van Leeuwen en Benny Halfhide uitgeroepen tot winnaars. De tweede plaats was voor Kavish Rambali en Asutush Sital. De derde plaats ging naar Vashisht Chotkan en Asish Gangaram Panday.

In de B-klasse gingen Robert van Tuyl en Patrick Heshusius met de winst aan de haal. De tweede plaats was voor André van Sikkelerus en Durgaram Vishal, terwijl de derde plaats ging naar Marcia van de Nes-Amatsaleh en Vincent van de Nes.

Traditiegetrouw mogen de winnaars van de rally, Oliver Smith en Ildemar Fakkel, de editie van 2026 uitzetten. Bekijk hier de volledige uitslag.