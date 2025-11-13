Moeder en dochter betrappen inbrekers thuis; daders komen met stenen en vuurwapen op hen af

Een 45-jarige vrouw des huizes en haar 17-jarige dochter hebben donderdagmorgen bij thuiskomst vier criminelen in hun woning betrapt. Dit gebeurde aan de Wayamboweg in Suriname.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net zegt S.K. dat ze met haar dochter rond 10.00u thuis kwam aanrijden. Ze merkte dat de poort deels openstond en zag via de voordeur zag ze bewegingen binnen. Ze keek goed en zag dat de achterdeur openstond.

Ze had meteen door dat inbrekers in haar woning waren en begon direct haar man en de politie te bellen. Tot hun schrik kwamen vier criminelen, van wie twee gewapend met stenen en één met een vuistvuurwapen, op hen af.

De vrouw, die samen met haar dochter nog in de auto zat, reed snel achteruit om te voorkomen dat ze door de daders zouden worden aangevallen. De daders sloegen daarna op de vlucht.

De ingeschakelde politie van Jarikaba kwam ter plaatse voor onderzoek. Volgens de aangeefster hebben de daders niets kunnen buitmaken, omdat ze op tijd thuis was. S.K. geeft aan dat er in 2008 al eens bij haar is ingebroken.

Vorige week is er ook in dezelfde straat ingebroken. De politie van Jarikaba is bezig met de opsporing van de verdachten.