Landveld: “Nieuwe sollicitatieronde om tekort luchtverkeersleiders op te heffen”

Volgens minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname (TCT) is zijn ministerie bezig met een sollicitatieronde om nieuwe leerling-luchtverkeersleiders aan te trekken.

“Dus we zijn doende om meer luchtverkeersleiders te hebben, zodat het werk een beetje beter verdeeld en lichter kan worden voor hen die nu erin zijn”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Eind vorige maand hebben een aantal luchtverkeersleiders zich ziek gemeld op de Johan Adolf Pengel-luchthaven. Het tekort aan luchtverkeersleiders heeft toen geleid tot een incident waarbij een KLM-vliegtuig op de route Amsterdam–Paramaribo moest uitwijken naar Frans-Guyana, omdat er geen luchtverkeersleiding beschikbaar was.

De bewindsman voerde aan dat er ondertussen overleg is gevoerd met deze groep. De rode draad hierbij is dat van de 25 beschikbare luchtverkeersleiders er effectief slechts 20 kunnen worden ingezet.

“Er is constant een tekort aan personeel. Ik hoorde 25, maar effectief zijn er maar 20 en moeten ze dus heel veel overwerk en invalbeurten doen. En dat gaat niet in je koude kleren zitten”, benadrukte Landveld, die graag niet meer wil zien gebeuren dat vliegtuigen door gebrek aan luchtverkeersleiders moeten afwijken naar andere landen.