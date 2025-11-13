Gewapende overval bij Yin Rong Trading; arbeiders gekneveld, mishandeld en beroofd

Een groep criminelen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een gewapende roofoverval gepleegd bij Yin Rong Trading aan het Molenpad in Suriname. De daders waren allen in het zwart gekleed, gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens.

Tijdens de overval werden acht arbeiders overrompeld, vastgebonden met tie-raps en beroofd van geld en persoonlijke bezittingen.

De 50-jarige arbeider Y.F. verklaarde dat drie gewapende criminelen hem en zijn collega’s overvielen. Hij werd samen met anderen vastgebonden; de buit bij hem bedroeg 350 USD en een onbekend bedrag in SRD. De 57-jarige W.L. werd ook vastgebonden, maar zijn buit is nog niet bekend.

Zijn collega C.F. (33) raakte 10.000 SRD kwijt, terwijl D.L. (28) werd beroofd van 2.000 SRD, 70 USD, een luchtdrukpistool en sieraden.

De 20-jarige M.Z. verloor 3.000 SRD en 500 USD, terwijl L.L. (28) werd beroofd van een paar gouden oorbellen, een gouden armband, een gouden ketting en 200 USD.

De zevende arbeider, C.D. (28), werd eveneens beroofd van 300 USD tot 500 USD.

De achtste arbeider, E.M. (25), werd mishandeld door de overvallers en liep daarbij pijn aan zijn tanden, een gebarsten lip en een gezwollen mond op.

Vernomen wordt dat de daders via een raam de bovenverdieping zijn binnengedrongen. Op de 2e verdieping, waar de arbeiders in afzonderlijke kamers slapen, werden ze tijdens hun rust overvallen.

De politie van Herman Gooding is bezig met het onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.