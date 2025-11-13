Directeur SDS aangehouden in zaak grootschalige fraude bij LVV

De politie in Suriname heeft woensdag de directeur van SDS Agriculture & Industrial Farm, Ryan T., aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt in verband gebracht met de omvangrijke oplichtingszaak binnen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

In dezelfde zaak werd op dinsdag 4 november 2025, Anand Chotkan (48), directeur van het directoraat Veeteelt bij LVV, aangehouden door de Unit Strafzaken van politiebureau Herman E. Gooding.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte op zaterdag 18 oktober 2025 namens het ministerie van LVV. Volgens die aangifte zijn honderd stuks staatsvee, waaronder schapen en runderen, evenals een graafmachine, tractor en ATV, spoorloos verdwenen.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat Chotkan sinds februari 2022, in zijn functie als directeur Veeteelt, zonder toestemming of opdracht meerdere dieren van de staatsboerderij zou hebben verkocht, waaronder dekstieren, koeien en kalveren. De opbrengsten daarvan zouden niet aan de Staat zijn afgedragen. Ook zou de staatsboerderij zonder formele toestemming zijn verhuurd.

Daarnaast onderzoekt de politie een poging tot oplichting van SRD 86 miljoen. Chotkan zou een prestatieverklaring hebben ondertekend voor de levering van runderen uit Brazilië, terwijl deze levering nooit heeft plaatsgevonden.

Het ministerie van Financiën stond op het punt het bedrag over te maken, maar de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) greep op tijd in en voorkwam de betaling nadat onregelmatigheden werden ontdekt.

De politie zet het onderzoek voort en sluit verdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.