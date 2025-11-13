HomeOnderwerpenJustitie en politieBromfietser aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten
Justitie en politie

Bromfietser aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten

Een bromfietser is woensdagavond aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten op de hoek van de Henck Arron- en Stoelmanstraat in Suriname.

Het slachtoffer klaagde van pijn over zijn geheel lichaam en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Volgens een ooggetuige gaat het om een grijs of wit gelakte Mark X. Hij zou het voertuig van een afstand nog net hebben gezien.

De sterke arm werkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.

