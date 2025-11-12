HomeOnderwerpenMaatschappijZwartbontstraat afgesloten vanwege deplorabele staat 
Zwartbontstraat afgesloten vanwege deplorabele staat 

De Zwartbontstraat te Reeberg is tijdelijk afgesloten voor alle vormen van gemotoriseerd verkeer.

De afsluiting is noodzakelijk vanwege de verslechterde staat van de weg, die onbegaanbaar is geworden voor voertuigen, zegt districtscommissaris (dc) Ravi Bhattoe van Wanica Centrum.

De huidige toestand vormt een risico voor de verkeersveiligheid en belemmert een veilige doorgang voor bewoners en andere weggebruikers.

De dc heeft hierover overleg gevoerd met de betrokken ondernemer in het gebied. Afgesproken is dat deze, zodra het weer het toelaat, op eigen kosten de weg zal herstellen

De straat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond en de weg weer als veilig is verklaard.

