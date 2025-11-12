HomeOnderwerpenJustitie en politieZware aanrijding op kruising Gemenelandsweg en Frederik Derbystraat
Zware aanrijding op kruising Gemenelandsweg en Frederik Derbystraat

Een Toyota Blade en een Toyota Mark X zijn vannacht, iets na middernacht, hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gemenelandsweg en de Frederik Derbystraat in Suriname.

Beide voertuigen kwamen tot stilstand bij de schutting van de Rust en Vrede Kerk, die bij de botsing werd beschadigd.

Er werd na het voorval gemeld dat een van de auto’s vlam had gevat, waarna naast de politie ook de brandweer werd ingeschakeld. Bij aankomst was er echter geen brand meer.

Twee personen raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De brandweer verleende assistentie aan het ambulancepersoneel, waste bloed en olievlekken van de weg en ruimde brokstukken op.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak verder aan de hand van camerabeelden.

Beide zwaar beschadigde auto’s zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

