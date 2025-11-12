Straatrover kort na beroving aangehouden

Een rover is dinsdagmorgen aangehouden nadat hij aan de Waterkant, ter hoogte van Soeng Ngie in Suriname, een overval had gepleegd. Hij was gewapend met een scherp voorwerp en beroofde het slachtoffer onder bedreiging van zijn geld.

De politie kreeg melding van de straatroof en stelde direct een onderzoek in. Door kordaat optreden werd de verdachte korte tijd later aangehouden in de omgeving van de Veersteiger aan de Waterkant.

De buit van 3000 SRD is teruggevonden en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Het slachtoffer bleef ongedeerd bij de beroving.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau Centrum. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.