Smerig restaurant onmiddellijk gesloten in Albina
Smerig restaurant onmiddellijk gesloten in Albina

In opdracht van districtscommissaris Marvin Vijent is dinsdag in Albina een restaurant onmiddellijk gesloten wegens ernstige overtredingen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

Bij controle door de bestuursdienst in het oosten van Suriname werden een zeer onhygiënische keuken en opslagruimte aangetroffen.

Slechte sanitaire voorzieningen, gebrekkige ventilatie, een afzuigsysteem dat niet voldoet, een vieze oven, een natte en modderige vloer, etensresten van enkele dagen geleden en een ton met vies water voor de afwas zijn misstanden die zijn geconstateerd.

De vergunninghouder is aangezegd de misstanden te herstellen en zich te melden bij het districtscommissariaat voor verdere afhandeling.

‘Tijdbom in het Stuwmeer’: milieuactivist Erlan Sleur luidt noodklok over giflozingen en falende handhaving
BORGOE meets PARBO indoor Festival

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

