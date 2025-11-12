Politie waarschuwt voor scherpe voorwerpen op wegdek die autobanden lekprikken

In de buurt van het Flamboyantpark, de Lala Rookhweg, het politiebureau Uitvlugt en de Franchepanestraat worden al een week lang opvallend veel gevallen van bandenpech gemeld.

Automobilisten die strandden, troffen bij het herstellen van de schade donkere schroeven in hun banden aan. De politie vermoedt dat kwaadwilligen de schroeven opzettelijk op het wegdek achterlaten.

De reeks meldingen volgt een duidelijk patroon: telkens worden dezelfde soort schroeven uit de getroffen banden gehaald. Dat vergroot de verdenking dat het om een bewuste actie gaat, en niet om losse incidenten.

De politie noemt het gedrag een strafbare daad en heeft de omgeving onder verhoogde aandacht geplaatst.

Weggebruikers – en in het bijzonder automobilisten – krijgen het dringende advies extra alert te zijn wanneer zij in dit gebied rijden. Let op het wegdek, verminder zo nodig snelheid en controleer bij twijfel de banden voordat u verder rijdt.

De politie doet daarnaast een expliciet beroep op buurtbewoners en bedrijven in de genoemde straten: wie beschikt over camerabeelden wordt gevraagd deze te controleren op verdachte handelingen of personen. Zodra er iets opvallends wordt gezien, vraagt de politie om onmiddellijk contact op te nemen met of aangifte te doen bij het politiebureau Uitvlugt.

Met hulp van bewoners en ondernemers hoopt de politie de dader(s) snel te achterhalen en een einde te maken aan de levensgevaarlijke situatie op de weg.