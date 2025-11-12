Monorath: “Drie maanden onverschuldigde stortingen Deviezencommissie inmiddels teruggestort”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) stelt dat hij ontzettend in verlegenheid is gebracht door de onthullingen van VHP’er Asiskumar Gajadien over het onrechtmatig ontvangen van een bezoldiging vanuit de Deviezencommissie.

Voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag toonde de bewindsman het schrijven dat hij afgelopen dinsdag naar de voorzitter van de Deviezencommissie heeft gestuurd. Op dezelfde dag zijn de onrechtmatige stortingen ook teruggestort.

Monorath is verbaasd over de werkwijze van Deviezencommissie-voorzitter Arun Sankatsing in zijn geval, aangezien de namen van drie voormalige leden wel normaal, zonder een toestemmingsaanvraag bij de minister van Financiën & Planning, zijn geschrapt. Mogelijk komt dat omdat het eerder niet boterde tussen hem en Sankatsing, omdat Monorath twee keren een brief naar de toenmalige president heeft gestuurd waarin enkele zaken zijn aangehaald.

“Omdat leden van de Deviezencommissie worden betaald uit de kas, had Sankatsing mij gewoon moeten doorhalen zoals hij bij die andere leden heeft gedaan. Gebleken is dat er drie maanden onverschuldigd is betaald en ik heb dat gisteren onmiddellijk teruggedaan en de bank heeft het direct op mijn verzoek verwerkt. Het is dus teruggestort in de staatskas”, zei de minister.

Hij vraagt zich af wat de reden was om deze case op zo’n manier te onthullen. Er komt in ieder geval een diepgaand onderzoek bij de Deviezencommissie en mogelijk een aangifte om te kijken waarom zijn bankgegevens zijn gedeeld en wie dat heeft gedaan.

Monorath voerde aan dat hij op 16 juli 2025 minister van Justitie en Politie is geworden en hij zich uitsluitend telefonisch bij de voorzitter van de Deviezencommissie heeft afgemeld. Dat hoefde hij naar zijn zeggen niet te doen, omdat de wet zegt dat als je minister wordt, je dan automatisch uit alle andere functies bij de overheid wordt gehaald.

De voorzitter van de Deviezencommissie heeft vervolgens op 25 juli een brief naar de minister van Financiën & Planning gestuurd waarin hij aangeeft dat het proces in gang wordt gezet om het lidmaatschap van Monorath bij de Deviezencommissie per 1 augustus te beëindigen. In dat schrijven haalde de voorzitter aan dat indien de minister van Financiën & Planning akkoord gaat met dit voorstel, de Deviezencommissie een schrijven van de Financiënminister hieromtrent ontvangt om dan tot de administratieve afhandeling over te kunnen gaan.

“Uit deze zinsnede haalt u dat de voorzitter van de Deviezencommissie zelf die doorhaling had moeten doen en dat heeft hij ook gezegd. Dat heeft hij ook gedaan met twee andere leden. De leden Hardien en Jadoenathmisier werden ambassadeur en toen was het normaal doorgehaald. Prenobe Bissessur was als voorzitter mondeling ontslagen in De Nationale Assemblée en het is toen ook doorgehaald.

Maar in mijn geval heeft meneer Sankatsing besloten om de minister van Financiën te vragen of zij akkoord gaat met dit voorstel. Waarom dat bij mij is gebeurd en bij de drie anderen niet, snap ik niet”, stelde de JusPol-minister.

Het is volgens Monorath overigens niet correct dat Sankatsing de minister van Financiën heeft aangeschreven, omdat de Deviezencommissie valt onder de president. Weliswaar heeft de Financiënminister op haar beurt als reactie op het schrijven van Sankatsing op 19 augustus een brief naar het staatshoofd gestuurd met daarin een concept-ontslagresolutie voor Monorath als lid van de Deviezencommissie.

Wat de controle van zijn bankrekening betreft, stelde de bewindsman dat dit niet zijn hoofdrekening is. Dinsdag is hij naar de Republic Bank geweest voor een uitdraai en daaruit blijkt dat zijn laatste kasopname op 4 juni 2025 was.

Hij vraagt zich overigens af hoe derden toegang hebben tot bankrekeningen van iemand om zoiets te kunnen achterhalen. “Ik vraag me wel af hoe het komt dat burgers toegang hebben tot bankrekeningen en gegevens van derden. Een bankrekening behoort tot het vermogen van iemand. Waarom is het vermogen van minister Monorath bij de Republic Bank tot in de details gedeeld? Als het op het niveau van een minister kan, wat is dan de kwetsbaarheid van burgers wier bankrekeningen en gegevens op een dergelijke manier op straat kunnen verschijnen? Of in handen van DNA-leden die dat gaan presenteren in het parlement”, stelde hij.

Monorath merkte op dat hij de informatie kreeg dat men verder met hem zou gaan, omdat er informatie zou zijn dat hij ook gelden ontvangt als gewezen lid van het Advocaten Tuchtcollege. Daar was hij vanaf 2022 tot en met de start van zijn ministerschap plaatsvervangend lid. Op 18 juli is hij bedankt door de voorzitter van dit tuchtcollege, rechter Anand Charan. Helaas kon de administratieve afhandeling niet plaatsvinden, omdat zijn doorgegeven bankrekeningnummer niet klopte. In het nummer moest een 0 een 8 zijn, waardoor er in feite vanaf 2022 nooit betaling voor zijn lidmaatschap heeft kunnen plaatsvinden.

Hij vraagt zich af hoe men buiten weet dat er nog betalingen plaatsvonden. Verder blijken er ook fouten te zijn gemaakt met zijn ministersalaris-stortingen, aangezien hij in alle vier maanden verschillende salarissen heeft ontvangen.