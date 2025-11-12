Man zakt in elkaar en overlijdt tijdens lopen met fiets langs de weg

Aan de Commissaris Weythingweg in Suriname is woensdagochtend een man overleden terwijl hij met zijn fiets aan de hand langs de weg liep.

Een politieman die getuige was van het voorval verklaarde dat hij met zijn voertuig over genoemde weg reed in de richting van Leiding 11A. Ter hoogte van de Kleine Bakker zag hij een man met een fiets langs de weg lopen.

Volgens hem begon de man plotseling te slingeren en viel hij kort daarna in de berm, waarbij het rijwiel bovenop hem terechtkwam. De agent bracht zijn voertuig tot stilstand en schoot de fietser te hulp.

Hij merkte dat de man tweemaal diep ademhaalde en vervolgens niet meer bewoog. De politieman legde het slachtoffer in de stabiele zijligging en schakelde onmiddellijk het bureau Leiding in.

Na aankomst van de politie werd via het Command Center een ambulance ingeschakeld. Het ambulancepersoneel constateerde dat de man geen tekenen van leven meer vertoonde. Een arts stelde vervolgens het overlijden vast. De arts vermoedt dat de man aan natuurlijke oorzaken is overleden.

Het lichaam werd in opdracht van een hulpofficier overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De personalia van de overledene zijn nog niet bekend.