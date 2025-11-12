HomeOnderwerpenEntertainmentJandino Asporaat verhuist met gezin van Nederland naar Curaçao
Jandino Asporaat verhuist met gezin van Nederland naar Curaçao

Jandino Asporaat met zijn gezin

Srefidensi Party

De bekende Nederlandse entertainer, comedian en ondernemer Jandino Asporaat (44), ook bekend van zijn personage ‘Judeska’, is met zijn gezin verhuisd van Nederland naar Curaçao.

Het gezin woont inmiddels vier maanden op het eiland. Het multitalent deelde op sociale media zijn beslissing en benadrukte dat de verhuizing een nieuwe fase in hun leven markeert.

“Als je nooit probeert, als je nooit die sprong waagt, dan zal je ook nooit weten hoe ver je had kunnen komen. Nou hou je vast: wij emigreren naar Curaçao!”, zegt Asporaat. Volgens hem wilden hij en zijn gezin eerst rustig wennen aan hun nieuwe omgeving, zonder de druk van publieke nieuwsgierigheid.

Asporaat geeft aan dat zijn verhuizing niet alleen een persoonlijke stap is, maar ook een missie heeft: het versterken van duurzame samenwerkingen tussen de Caribische eilanden en Nederland.

Als ambassadeur van The Caribbean United blijft hij zich inzetten voor projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

“De projecten op de Caribische eilanden waar we de afgelopen jaren al mee zijn gestart weerspiegelen die missie. Door te emigreren zenden wij een sterk signaal uit en hopen we meer te inspireren om, waar ook ter wereld, bij te dragen aan duurzame groei,” aldus Asporaat.

Wat betreft zijn gezin: terwijl Asporaat twee weken per maand in Nederland verblijft voor werk, is hij de andere weken volledig aanwezig op Curaçao voor zijn kinderen. Zijn partner Shirley krijgt nu de ruimte om haar eigen carrière en dromen na te jagen.

De entertainer besluit optimistisch: “Ik heb ongelofelijk veel zin in de toekomst! Ben nu al moe.” Voor hem is het een nieuw hoofdstuk waarin hij met volle energie instapt.

Fans in Suriname schrijven op sociale media dat Asporaat nu dichterbij is dan voorheen en dus vaker op bezoek kan komen.

