Gestolen Vitz leidt tot groter netwerk: politie ontdekt terrein vol gesloopte auto’s

Wat begon als een onderzoek naar de diefstal van een politieauto, heeft geleid tot de ontdekking van een grotere demontage van auto’s. Maandag werd een witgelakte Toyota Vitz gestolen aan de Prins Hendrikstraat in Suriname. Het voertuig behoorde toe aan een politieambtenaar, die het kort daarvoor had geparkeerd.

Na melding van de diefstal schakelde de politie onmiddellijk meerdere eenheden in en werd een landelijk opsporingsbericht uitgegeven. De zoektocht en speurwerk door de ASD leidde de volgende dag tot een opmerkelijke vondst.

Op een adres in het politieressort Latour troffen agenten niet alleen de gestolen Vitz compleet gesloopt aan, maar ook meerdere andere voertuigen — sommige compleet gesloopt of in delen uit elkaar gehaald.

Wat de politie op de locatie aantrof, leek op een geïmproviseerde ‘autokerkhof’ (foto). Overal lagen carrosseriedelen, bumpers, motorblokken en autobanden verspreid. Enkele voertuigen waren volledig gestript: alleen kale rompen stonden nog overeind, met open deuren, losse kabels en uitgehaalde dashboards.

Aan de roestige golfplaten schutting hingen delen van chassis en binnenpanelen, wat de omvang van de illegale activiteit onderstreepte.

In totaal werden op de locatie meer dan vijf vermoedelijk gestolen voertuigen aangetroffen. Volgens de politie lijkt het te gaan om een georganiseerde operatie waarin voertuigen systematisch worden gestript en onderdelen mogelijk doorverkocht.

Op de plek zijn twee verdachten aangehouden, waaronder een oud-bekende van de politie. Zij zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen, aangezien het onderzoek naar de demontage van de voertuigen nog in volle gang is.