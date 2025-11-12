HomeOnderwerpenJustitie en politieDrie agenten buiten functie en ontwapend na 'ontvoering' Chinese werknemer
Drie agenten buiten functie en ontwapend na ‘ontvoering’ Chinese werknemer

Drie politiemannen in Suriname zijn woensdag door de waarnemend korpschef buiten functie gesteld en ontwapend, nadat zij volgens voorlopige bevindingen een 34-jarige Chinese werknemer tegen zijn wil naar de Johan Adolf Pengel-luchthaven (Zanderij) hadden gebracht om hem uit te zetten.

Het incident kwam aan het licht nadat beveiligingsmedewerkers op de luchthaven onregelmatigheden opmerkten en de politie op Zanderij inschakelden.

Uit het lopende onderzoek komt naar voren dat de werknemer dinsdag vanuit het Surinaamse binnenland naar Zorg en Hoop werd gebracht. Daar zag hij zijn werkgever staan met een aantal agenten die hem overbrachten naar Zanderij.

De man zou in de vertrekhal een aantal keer hebben aangegeven niet te willen vertrekken, omdat hij naar eigen zeggen vier maanden voor zijn werkgever heeft gewerkt zonder te zijn uitbetaald. Hij probeerde de hal uit te gaan, maar werd daarop tegengehouden door de luchthavenbeveiliging en later overgedragen aan de politie op Zanderij.

Uit het daaropvolgende onderzoek bleek uit camerabeelden dat meerdere politiemensen betrokken waren bij de begeleiding naar binnen, terwijl twee agenten in een voertuig bleven.

Drie agenten kwamen daarbij in beeld en zijn, hangende het onderzoek, buiten functie gesteld en ontwapend. Het onderzoek richt zich op mogelijke schendingen van bevoegdheden en de vraag of sprake is van vrijheidsberoving (ontvoering) in opdracht van derden.

De Chinese werknemer is uiteindelijk, vanwege zijn illegaal verblijf in Suriname, aangehouden wegens overtreding van de Vreemdelingenwet.

