Betterson: “Gelden mensenrechten zodanig dat slachtoffers minder rechten hebben dan zware misdadigers?”

ABOP-parlementariër Stanley Betterson vraagt de regering om krachtig op te treden tegen de criminaliteit in Suriname. Daarbij mag de dunne grens tussen mensenrechten en de rechten van verdachten geen belemmering vormen voor politieagenten om hun werk effectief te kunnen doen.

“Versterking van de politiecapaciteit en zichtbare aanwezigheid in de wijken en betere samenwerking tussen politie en buurtorganisaties. Strengere aanpak van de georganiseerde misdaad. De grens tussen mensenrechten en rechten van verdachten, waaronder zware misdadigers, is een dunne lijn. Maar het mag er niet toe leiden dat opsporingsambtenaren hun werk niet effectief kunnen doen,” stelde Betterson tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politicus vragen politieambtenaren zich soms af hoe ze een verdachte moeten vasthouden, zodat die hen achteraf niet aanklaagt. “Terwijl die man net klaar is met iemand beroven en mishandelen. Gelden mensenrechten zodanig dat het slachtoffer geen rechten heeft? Of dat het slachtoffer minder rechten heeft dan degene die met bruut geweld het slachtoffer schade heeft toegebracht?”, stelde de ABOP’er verder.

Betterson benadrukte dat veiligheid een basisrecht is, waarbij iedereen zich vrij moet kunnen bewegen zonder angst voor geweld. Helaas is er toch een toename te merken van liquidaties, gewapende overvallen, jeugdbendes en huiselijk geweld. Dit vraagt om krachtig beleid en samenwerking tussen JusPol en de gemeenschap.

“Ouders zijn bang voor de veiligheid van hun kinderen. Ondernemers moeten hun deuren vroeg sluiten uit angst voor overvallen. Dit moeten wij niet hebben. Er moet meer geïnvesteerd worden in preventieprogramma’s voor jongeren, zodat ze perspectieven hebben. Wanneer jongeren niet weten wat ze moeten doen, dan gaan ze in de leer bij anderen van wie ze zien dat die op één of andere manier aan geld komen. En daar leren ze de eerste knepen van de criminaliteit. Daarom moeten jongeren kansen krijgen,” stelde hij.

Volgens de parlementariër moet ook het insluitingsbeleid worden herzien. Zo moeten personen die voor de eerste keer een strafbaar feit plegen, niet in hetzelfde cellenhuis worden opgesloten met criminelen die vaker in aanraking zijn gekomen met justitie. “Want dan creëer je een universiteit voor de first offenders om een betere crimineel te worden. En dat is iets wat we niet moeten hebben,” aldus de politicus.

Verder moeten mensen ook meer voorlichting krijgen over veiligheid. Daarbij moeten buurtmanagers meer verantwoordelijkheid nemen. “Er is zoveel dat gedaan kan worden met ICT en sociale media. Mensen zijn de hele dag op sociale media, dus maak er gebruik van om mensen te groeperen en ze te doen begrijpen dat ze moeten samenwerken om de criminaliteit een halt toe te roepen. Want de politie zal het niet alleen kunnen,” aldus Betterson.