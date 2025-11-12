HomeNieuws uit SurinameAsabina: "Door accommodatiegebrek kan slechts 35% van het personeel van TCT aan...
Asabina: “Door accommodatiegebrek kan slechts 35% van het personeel van TCT aan het werk”

BEP-parlementariër Ronny Asabina

BEP-parlementariër Ronny Asabina vindt het erg dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) door gebrek aan accommodatie niet meer dan 35% van het personeel aan het werk kan hebben.

“Een ministerie met een heel grote verantwoordelijkheid, maar als we de balans opmaken, dan zien we dat vanwege accommodatiegebrek niet meer dan 35% van het personeel naar het werk kan gaan. Laatst moesten wij als vaste commissie TCT daarheen en het ministerie kon ons niet accommoderen voor een bespreking in het kader van de begrotingsbehandeling”, zei Asabina tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA).

De volksvertegenwoordiger noemde ook het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) als tweede voorbeeld. Dit ministerie is jarenlang gehuisvest in een pand dat aan Havenbeheer toebehoort en moet maandelijks 1.000 US-dollars aan huurgeld betalen, terwijl het onderhoud van het pand te wensen overlaat.

“Als dat niet genoeg is, is EZOTI jarenlang niet in staat om de huur te betalen. Wat is de huur op maandbasis? 1.000 US-dollars. De vraag is waarom niet op regeringsniveau het besluit kan worden genomen dat bijvoorbeeld het pand waarin EZOTI is gehuisvest, wordt gerenoveerd en overgedragen aan het ministerie? Het is één en dezelfde overheid”, aldus Asabina.

Hij pleitte ervoor dat het probleem van de accommodatie van verschillende ministeries wordt getild naar het niveau van de president.

