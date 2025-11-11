HomeOnderwerpenMaatschappijWoensdag 12 november: dag van nationale rouw om overleden oud-president Venetiaan
Woensdag 12 november: dag van nationale rouw om overleden oud-president Venetiaan

Ronald Venetiaan

Srefidensi Party

De regering in Suriname heeft woensdag 12 november 2025 aangewezen als Dag van Nationale Rouw naar aanleiding van het overlijden van voormalig president Runaldo Ronald Venetiaan op 5 november 2025.

Dat maakt het Ministerie van Binnenlandse Zaken in een officiële publicatie bekend.

Op de rouwdag moeten vlaggen van 06.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen op alle overheidsgebouwen. Ook schepen die voor anker liggen of aan de steiger zijn afgemeerd, voeren de vlag halfstok. De minister vraagt burgers en het bedrijfsleven dit voorbeeld te volgen als teken van medeleven en solidariteit.

Daarnaast verzoekt het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken radio- en televisiestations hun programmering aan te passen aan het ingetogen karakter van de dag.

De mededeling is gedateerd 11 november 2025 en ondertekend door minister Marinus Bee.

BakkaNa Party

BORGOE meets PARBO indoor Festival

