Tweede verdachte aangehouden in zaak mishandeling agent na aanrijding

handboeien
Foto ter illustratie

De politie in Suriname heeft een 22-jarige man aangehouden die vorige week betrokken was bij mishandeling van een politieman op een bromfiets, die een aanrijding veroorzaakte met een andere bromfiets.

De agent S.V. werd op dinsdag 4 november 2025 na de aanrijding aan de Rust en Werkweg door de benadeelden en familie mishandeld. Een 14-jarige scholier werd direct aangehouden en in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.

De bromfietsbestuurder C.C. (22) werd in de middag van zondag 9 november 2025 aangehouden en in de boeien geslagen door de politie, toen hij goederen had gebracht voor zijn ingesloten jeugdige kompaan D.W.

C.C. werd na zijn aanhouding ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau Latour. Hij ontkent de politieman te hebben mishandeld, terwijl er op camerabeelden duidelijk te zien is dat hij de wetsdienaar S.V. van achteren en daarna van voren heeft aangevallen.

Na afstemming met een het Openbaar Ministerie is ook de verdachte C.C. in verzekering gesteld.

