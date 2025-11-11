Twee nieuwe afleveringen van de talkshow over giftige relaties en femicide

Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw gedood. Vaak door haar partner of ex. In veel gevallen gaat er een langere periode van dwingende controle aan vooraf. Bekijk nu aflevering 2 en 3 van de Waterkant-talkshow over giftige relaties, huiselijk geweld en femicide.

In Nederland worden naar schatting 200.000 mensen jaarlijks slachtoffer van dwingende controle. Vaak beseffen mensen uit de directe omgeving van het slachtoffer, en ook slachtoffers zelf, niet dat hiervan sprake is.

Toch kunnen we signalen herkennen. Wie de signalen herkent, kan ingrijpen en kan mogelijke femicide voorkomen.

Daarom startte het ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs de campagne ‘Waar ben je?’ In het kader van deze campagne en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Waterkant.Net enkele talkshows georganiseerd over giftige relaties, huiselijke geweld en femicide.

De talkshows stonden onder leiding van Donna Senders en Yannick Post, presentatoren van radio FunX. De eerste aflevering is hier te bekijken. Hieronder zie je aflevering 2 en 3: