Rotterdammers: AOW-tegoed aanvragen kan tot en met 30 november

Rotterdamse AOW’ers opgelet: het AOW-tegoed—een extra financiële tegemoetkoming voor Rotterdammers met AOW—kan dit jaar nog t/m 30 november 2025 worden aangevraagd. De aanvraagronde liep vanaf 12 maart. Wie recht heeft op het extraatje en het nog niet heeft geregeld, moet dus snel in actie komen.

Woont u in Rotterdam? Bent u gepensioneerd? Misschien heeft u recht op een AOW-tegoed van 450 euro per jaar? Of misschien hebben uw ouders hier recht op? Lees daarom snel verder.

Wat is het AOW-tegoed?

Het AOW-tegoed is een bedrag van 450 euro per jaar per huishouden. De gemeente maakt het geld over op uw Rotterdampas. Als u die niet heeft, kunt u de pas aanvragen.

U kunt het tegoed besteden in veel winkels in Rotterdam. Zo kunt u er bijvoorbeeld kleding mee betalen, een mobiele telefoon of thuiszorgartikelen, zoals een rollator of een douchekruk.

Wanneer heeft u recht op het AOW-tegoed?

Bent u een alleenstaande Rotterdammer, ontvangt u AOW en is uw totaalinkomen lager dan € 1.599,07 netto per maand, dan heeft u mogelijk recht op een AOW-tegoed van € 450.

Bent u getrouwd of woont u samen, ontvangt u AOW en is uw gezamenlijke totaalinkomen lager dan € 2.189,25 netto per maand dan heeft u misschien ook recht op een AOW-tegoed van € 450.

Hoe vraagt u het AOW-tegoed aan?

In 2025 kunt u het AOW-tegoed aanvragen tot en met 30 november. U kunt dat AOW-tegoed hier aanvragen. Door het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen ziet u gelijk of u in beginsel in aanmerking komt. Wanneer u de aanvraag meteen online indient, log dan in met uw DigiD, anders kan het tegoed niet op uw Rotterdampas worden bijgeschreven. Doet u uw aanvraag liever per post, dan print u het aanvraagformulier uit, vult u het in en stuurt het op.

Binnen acht weken krijgt u een brief waarin staat of u het AOW-tegoed krijgt. Als dat zo is, zet de gemeente het bedrag op uw Rotterdampas.

Heeft u een Rotterdampas? Vergeet dan niet deze op tijd te verlengen. Heeft u nog geen Rotterdampas? Dan kunt u die bestellen. De Rotterdampas kost voor Rotterdammers met een laag inkomen 5 euro. U kunt de Rotterdampas bestellen zodra uw aanvraag voor AOW-tegoed is goedgekeurd.

Wilt u hulp bij het aanvragen?

Mocht het aanvragen van het AOW-tegoed voor u toch lastig zijn, dan kunt u daar hulp bij krijgen. Zo kunt u voor hulp terecht bij een Huis van de Wijk. In elke deelgemeente bevinden zich verschillende locaties. U ziet hier welke locatie het dichtst bij u de buurt is.

Hoe kunt u uw AOW-tegoed besteden?

Zodra het AOW-tegoed van 450 euro op uw Rotterdampas staat kunt u het besteden bij een groot aantal aangesloten winkels. U kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van kleding, een mobiele telefoon, een laptop of tablet, thuiszorgproducten zoals een rollator of douchekruk of badkamerartikelen. Deelnemende winkels zijn onder meer Media Markt, C&A, H&M, HEMA, Van Haren, Vegro en nog veel meer.

Maar u kunt er bij de gemeente Rotterdam ook de kosten voor uw paspoort of identiteitskaart mee betalen. En nog veel meer. Zodra het AOW-tegoed op uw Rotterdampas staat, krijgt u een overzicht met de winkels waar u met uw AOW-tegoed kunt betalen.

Wit u meer weten? Kijk dan hier voor meer informatie.