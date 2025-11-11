Publiek Nickms-shows doneert ruim SRD 70.000 aan Su Aid 2025

Tijdens de ‘Badman’s leven’-shows van OvOpapi Nickms, de artiestennaam van Nick Vismale, op 8 en 9 november in het Assuria Event Center Suriname, heeft het publiek in totaal ruim SRD 70.000 gedoneerd aan de Su Aid 2025-campagne.

In totaal werd SRD 68.470, USD 95 en EUR 10 ingezameld, meldt Su Aid.

De show op 8 november bracht SRD 31.780, USD 62 en EUR 10 op. De eerste show op 9 november leverde SRD 13.245 en USD 20 op, terwijl de tweede show diezelfde dag goed was voor SRD 23.445 en USD 13.

De Su Aid-inzamelingscampagne 2025 is op maandag 3 november van start gegaan en loopt tot 21 december. Dit jaar zet de organisatie zich in voor sikkelcelpatiënten van het Sint Vincentius Ziekenhuis (RKZ).

De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van apparatuur voor de hema-oncologieafdeling van het RKZ. Het streefbedrag van de campagne bedraagt SRD 10 miljoen.

Su Aid wil samen met de Surinaamse gemeenschap ‘hoop geven en levens verbeteren.’