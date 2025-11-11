Ook echtgenoot van verdachte vrouw aangehouden in zaak oplichting ondernemer

De politie in Suriname heeft maandag de 37-jarige Rodney B. aangehouden. Hij is echtgenoot van de 32-jarige Bindya J., die afgelopen donderdag werd aangehouden door leden van het Quick Response Team (QRT). Dit nadat een ondernemer aangifte tegen haar had gedaan wegens verduistering en oplichting van aanzienlijke bedragen in vreemde valuta en Surinaamse dollars.

In maart 2024 benaderde Bindya de ondernemer met valse voorwendselen: haar bedrijf zou tijdelijke financiering nodig hebben, en de ondernemer zou per project een percentage winst ontvangen. Binnen anderhalve maand zou hij zijn inleg plus winst terugkrijgen.

Met documenten wist Bindya de schijn te wekken dat haar onderneming bestond en samenwerkte met grote buitenlandse bedrijven. Vervolgens droeg de ondernemer meer dan US$ 200.000, €40.000 en SRD 400.000 aan B.J. over, deels via overmakingen en deels contant.

Na het verstrijken van de afgesproken termijn ontving de ondernemer een overmakingsbewijs dat een deelstorting moest aantonen. Dat bleek echter vals, waarna Bindya onbereikbaar werd.

Na maanden zonder bericht deed de ondernemer aangifte bij de politie. Op basis van uitgewerkte informatie van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en de Criminele Inlichtingen Unit (CIU) werd de vrouw in het ressort Livorno aangehouden door de onderzoeksunit van Centrum en voorgeleid.

Maandag 10 november werd haar echtgenoot ook aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie blijft het echtpaar in arrest.