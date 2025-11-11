OM Nederland eist 10 maanden cel tegen politiek leider Volkspartij Leefbaar Suriname

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft deze week 10 maanden cel geëist tegen de politiek leider van de Volkspartij Leefbaar Suriname (VLS). Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Volgens het OM heeft de 54-jarige man tussen 2018 en 2023 gedurende een groot aantal kwartalen geen omzetbelasting afgedragen.

De verdachte is volgens de krant een voormalig inwoner van Assendelft en was eigenaar van Care Events Support, een bedrijf dat zich bezighield met particuliere beveiliging. Na een boekenonderzoek in 2022 bleek vooral een groot tekort aan aangifte van omzetbelasting, waardoor er te weinig belasting werd afgedragen aan de fiscus.

Uit het bericht van het OM en uit informatie op LinkedIn is af te leiden dat het gaat om Robert Vishnudatt die in 2024 de politieke partij VLS oprichtte. Hij kon echter niet aan de onlangs gehouden verkiezingen meedoen, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft en geen Surinamer is.

Toen de autoriteiten hem wilden spreken vertrok hij naar Suriname omdat er volgens hem kwesties binnen zijn familie speelden. Het OM denkt echter dat hij is vertrokken nadat de FIOD onderzoek naar zijn bedrijf startte, schijf het Noord-Hollands Dagblad.

“Hij is verstoppertje gaan spelen met het OM door weg te gaan. We hebben niets meer van hem gehoord”, aldus de officier van justitie. De rechtbank doet op 20 november uitspraak.

