Moeder en kinderen tijdens slaap overvallen in woning

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende overval gepleegd in een woning aan de Bergzuurzakstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de 37-jarige vrouw S.M. lag te slapen toen ze door één van haar vier kinderen werd gewekt. Het kind had geluiden op het dak gehoord en maakte haar daarop attent.

Op een gegeven moment werd de voordeur opengetrapt en stormden de gemaskerde daders het huis binnen.

De vrouw werd mishandeld en liep een snijwond aan haar lip op. Haar vier kinderen bleven ongedeerd. De daders maakten 4.000 Surinaamse dollars en een mobiele telefoon buit.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.