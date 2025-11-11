HomeOnderwerpenJustitie en politieMoeder en kinderen tijdens slaap overvallen in woning
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Moeder en kinderen tijdens slaap overvallen in woning

-

0

Srefidensi Party

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende overval gepleegd in een woning aan de Bergzuurzakstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de 37-jarige vrouw S.M. lag te slapen toen ze door één van haar vier kinderen werd gewekt. Het kind had geluiden op het dak gehoord en maakte haar daarop attent.

Op een gegeven moment werd de voordeur opengetrapt en stormden de gemaskerde daders het huis binnen.

De vrouw werd mishandeld en liep een snijwond aan haar lip op. Haar vier kinderen bleven ongedeerd. De daders maakten 4.000 Surinaamse dollars en een mobiele telefoon buit.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Lichaam van vrouw aangetroffen in rivier; identiteit nog onbekend
Volgend artikel
Woensdag 12 november: dag van nationale rouw om overleden oud-president Venetiaan
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen