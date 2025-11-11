Lichaam van vrouw aangetroffen in rivier; identiteit nog onbekend

Vanmorgen rond 08.00 uur is het lichaam van een vrouw aangetroffen in de Suriname rivier, aan de Cornelis Jongbawstraat ter hoogte van de MAS.

De Surinaamse politie werd direct gealarmeerd en was korte tijd later ter plaatse. Het lichaam bevond zich langs de oever, tussen de begroeiing (foto).

Onder toezicht van de autoriteiten is het lichaam naar de Platte Brug gebracht, waar het uit het water is gehaald.

De Forensische Opsporingsdienst en een arts hebben ter plekke onderzoek verricht. De vrouw is nog niet geïdentificeerd, maar de redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een vrouw van Aziatische afkomst.

Het lichaam is vervolgens overgebracht naar het mortuarium voor nader onderzoek en sectie.

De politie onderzoekt de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Meer details worden bekendgemaakt zodra die beschikbaar zijn.