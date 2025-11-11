HomeOnderwerpenNatuurGuyana verdient al 400 miljoen dollar aan verkoop van carbon credits
Guyana verdient al 400 miljoen dollar aan verkoop van carbon credits

Centraal Suriname Natuur Reservaat
Het Centraal Suriname Natuurreservaat is het grootste natuurreservaat van Suriname en een van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld.

Guyana heeft in drie jaar tijd ongeveer 400 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen uit de verkoop van carbon credits (koolstofkredieten). Dat maakte president Irfaan Ali bekend via een bericht van het Department of Public Information (DPI).

Alleen al tegen het einde van dit jaar verwacht het land jaarlijks 200 miljoen dollar aan inkomsten uit de handel in koolstofkredieten.

De opbrengsten zijn het resultaat van de uitvoering van het Low Carbon Development Strategy (LCDS) 2030, het nationale ontwikkelingsplan waarmee Guyana zijn tropische bossen inzet in de strijd tegen klimaatverandering.

Het programma beloont het land financieel voor het behouden van zijn bosbedekking en het beperken van CO₂-uitstoot, terwijl het tegelijkertijd duurzame economische groei stimuleert.

President Ali benadrukt dat geen enkel ander land ter wereld vergelijkbare resultaten heeft behaald in de verkoop van carbon credits. Volgens hem bevestigt dit het succes van Guyana’s unieke aanpak, waarin milieubescherming en economische ontwikkeling hand in hand gaan.

De opbrengsten uit de carbon credit-verkoop worden volgens de regering gebruikt voor duurzame investeringen, waaronder onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg en de ontwikkeling van inheemse gemeenschappen die direct bijdragen aan het behoud van het regenwoud in het buurland van Suriname.

