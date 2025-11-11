Gajadien aan Bronto: “Als je de kennis ontbreekt kan ik er niets aan doen”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft weinig woorden voor PL-fractieleider Bronto Somohardjo, die tijdens de start van de begrotingsbehandeling maandag in De Nationale Assemblee (DNA) moeite ermee had dat de VHP’er ook enkele budgettaire zaken uit de ingediende begroting aanhaalde.

Gajadien diende de PL’er van repliek en stelde niets eraan te kunnen doen als Somohardjo zelf aangeeft niet over de nodige kennis te beschikken.

“Het is goed dat het geachte lid Somohardjo zelf onderkent dat hij niet genoeg kennis draagt. Wanneer we hier bezig zijn met de behandeling van een jaarrede, dan vormt één van de onderdelen van de jaarrede ook de budgettaire planning. En dat is wat ik hier heb aangegeven.

Ik ben niet hier bezig om detail van de begroting van de ministeries te behandelen. Maar ja, als je de kennis ontbreekt kan ik er niets aan doen”, zei Gajadien.

Tijdens de toespraak van de VHP’er merkte Somohardjo tijdens een interruptie op dat Gajadien in zou moeten gaan op de jaarrede van president Jennifer Simons en niet de ontwerpbegroting.

“Gisteren hadden we een gesprek tussen de fractievoorzitters onderling en de bedoeling was dat de APB op basis zou zijn van de jaarrede van de president. Er zijn een aantal parlementariërs die hier voor het eerst zitting, waaronder ik. Wij moeten nog veel leren, maar ik weet wel te luisteren. En als ik goed heb gehoord moet de APB gebaseerd zijn op de jaarrede van de president. En ik zie dat het hier gebaseerd is op de ontwerpbegroting”, stelde Somohardjo.