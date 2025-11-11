HomeOnderwerpenEntertainmentDTV-Express lanceert kindershow ‘Op Pad met WAKO’ en steunt scholen met donatie
EntertainmentNieuws uit SurinameUitgelicht

DTV-Express lanceert kindershow ‘Op Pad met WAKO’ en steunt scholen met donatie

-

0
DTV-Express lanceert kindershow ‘Op Pad met WAKO’ en steunt scholen met donatie
Foto via D-TV Express

Srefidensi Party

Kinderheld WAKO krijgt zijn eigen tv-avontuur: na vijf jaar stilte lanceert DTV-Express de gloednieuwe kindershow “Op Pad met WAKO”. De zender koppelt de feestelijke start aan haar eigen vijfjarig bestaan en pakt meteen uit met een maatschappelijke actie.

Om het jubileum te markeren doneert DTV-Express SRD 10.000 aan vijf VOJ-scholen die het hard nodig hebben. Daarnaast ontvangt elke geselecteerde school tien gratis kaarten voor het grote WAKO-optreden op 24 december in de NIS. De omroep roept het publiek op om scholen aan te dragen en erbij te vertellen waarom juist die school steun verdient.

Met de nieuwe show wil DTV-Express jonge kijkers vermaken én inspireren, terwijl de donatie gericht is op directe ondersteuning in het onderwijs. De keuze om het publiek te laten meebeslissen past bij het community-karakter van de actie: wie een school wil voordragen, kan dat doen via de kanalen van DTV-Express.

De feestmaand begint zo met een dubbele boodschap: plezier voor kinderen op het scherm en een helpende hand voor scholen die dat kunnen gebruiken. “Op Pad met WAKO” trapt af als hart van de campagne, het kerstoptreden in de NIS wordt het knallende slotstuk.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Publiek Nickms-shows doneert ruim SRD 70.000 aan Su Aid 2025
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen