DTV-Express lanceert kindershow ‘Op Pad met WAKO’ en steunt scholen met donatie

Kinderheld WAKO krijgt zijn eigen tv-avontuur: na vijf jaar stilte lanceert DTV-Express de gloednieuwe kindershow “Op Pad met WAKO”. De zender koppelt de feestelijke start aan haar eigen vijfjarig bestaan en pakt meteen uit met een maatschappelijke actie.

Om het jubileum te markeren doneert DTV-Express SRD 10.000 aan vijf VOJ-scholen die het hard nodig hebben. Daarnaast ontvangt elke geselecteerde school tien gratis kaarten voor het grote WAKO-optreden op 24 december in de NIS. De omroep roept het publiek op om scholen aan te dragen en erbij te vertellen waarom juist die school steun verdient.

Met de nieuwe show wil DTV-Express jonge kijkers vermaken én inspireren, terwijl de donatie gericht is op directe ondersteuning in het onderwijs. De keuze om het publiek te laten meebeslissen past bij het community-karakter van de actie: wie een school wil voordragen, kan dat doen via de kanalen van DTV-Express.

De feestmaand begint zo met een dubbele boodschap: plezier voor kinderen op het scherm en een helpende hand voor scholen die dat kunnen gebruiken. “Op Pad met WAKO” trapt af als hart van de campagne, het kerstoptreden in de NIS wordt het knallende slotstuk.