Chauffeur pint stiekem SRD 10.000 van 74-jarige dialysepatiënte; vrouw overlijdt na stress door geldzorgen

De politie in Suriname heeft een man aangehouden op verdenking van verduistering en diefstal van een 74-jarige vrouw die meerdere keren per week naar het dialysecentrum in Tamanredjo moest.

De bejaarde, slecht ter been, maakte geregeld ritten met de man.

Volgens het onderzoek vroeg de vrouw de chauffeur op een dag SRD 2.000 voor haar te pinnen. Hij deed het maar gaf geen pinbon mee. Later bleek waarom: uit een bankuitdraai zag het slachtoffer achteraf dat er niet SRD 2.000, maar SRD 10.000 was opgenomen.

De vrouw deed op 19 oktober huilend aangifte bij de Surinaamse politie. Ze had weinig middelen; een groot deel ging op aan medicatie en vervoer. De geldzorgen drukten zwaar op haar.

Op 4 november jongstleden overleed zij. Een insider zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de stress rond de verduistering en de daaruit voortvloeiende geldzorgen, haar zwaar hebben aangegrepen.

De verdachte werd door de politie opgespoord en aangehouden. Tijdens verhoor bekende hij het geld te hebben gepind. Opmerkelijk: volgens de politie toonde hij geen spijt. “Ik had het nodig. Zij was dom dat ze mij liet pinnen,” zou hij hebben gezegd.

Na voorgeleiding is de man in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort.