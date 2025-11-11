21-jarige man gestoken en beroofd na ruzie op feest

De 21-jarige A.K. werd afgelopen nacht met steekwonden in zijn rechterpols en buikstreek aangetroffen aan de Raaigrasweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer op een feestje was op een adres in bovengenoemde straat. Tijdens het feest ontstond er een ruzie met vier anderen, van wie twee bij hem bekend zijn.

Na het conflict besloot A.K. het feest te verlaten, maar werd kort daarna door dezelfde groep belaagd.

De verdachten beroofden hem van zijn zwarte schoudertas met daarin 100 euro en belangrijke documenten. Eén van de verdachten was gewapend met een schaar en bracht het slachtoffer steken toe.

A.K. ging vervolgens naar huis en schakelde de Surinaamse politie in. Hij werd aan de Carmen Jankiestraat aangetroffen. De politie heeft hem met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Santodorp heeft de aangifte opgenomen en is bezig de groep op te sporen.