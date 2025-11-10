HomeOnderwerpenJustitie en politieVrouw na aangifte van verduistering aangehouden
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw na aangifte van verduistering aangehouden

-

1
Vrouw aangehouden

Srefidensi Party

Een 28-jarige vrouw is in het weekend door leden van het Quick Reaction Team in Suriname (QRT) aangehouden na uitgewerkte informatie van de gespecialiseerde inlichtingendienst SIGMA.

Een 40-jarige man deed aangifte tegen haar, nadat hij naar zijn zeggen voor ruim 750.000 SRD aan betalingen had gedaan voor de aankoop van een freezer en een koelkast uit de Verenigde Staten.

De aangever verklaarde dat zij hem hebben voorgehouden dat zij via haar bedrijf de gewenste apparaten kon bestellen. Na ontvangst van de offerte betaalde de man in verschillende termijnen grote bedragen naar de rekeningen op naam van haar bedrijf.

Volgens afspraak zouden de goederen binnen vier weken geleverd worden. Toen dit uitbleef deed hij eind oktober aangifte. Nadat de vrouw werd aangehouden deelde ze haar kant van het verhaal met de autoriteiten.

Op basis daarvan is ze na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie gelijk weer heengezonden.

shop now
BakkaNa Party

Vorig artikel
Dronken oom mishandelt nichtje omdat ze relatie met vriend beëindigt
Volgend artikel
Monorath bereid om onrechtmatige stortingen Deviezencommissie terug te storten; heeft bankrekening maanden niet gecheckt
RELATED ARTICLES
1 REACTIE

  1. Een freezer en een koelkast voor 33.000 USD? Dat moeten dus supergrote dingen zijn, die bedrijfsmatig gebruikt worden. Zo niet, dan heb je deze oplichterij zelf veroorzaakt en uitgelokt. Een andere mogelijkheid is dat je voor die schoonheid van die vrouw bent gevallen. Als ik die foto geloven mag moet het een mooie vrouw zijn.


    Rapporteer een reactie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival

OVER ONS

Suriname op Internet: Welkom, u bent te gast op het grootste en meest actieve netwerk voor en door Surinamers op Internet. Dit netwerk biedt Surinamers en anderen die affiniteit hebben met Suriname de mogelijkheid elkaar te informeren en met elkaar te interacteren op verschillende gebieden.

VOLG ONS

© Waterkant.Net Suriname is proudly powered by EtnoMedia EtnoMarketing en www.suriname.nl | Developed by InfoPhilic | Entries (RSS) | Contact| privacy instellingen aanpassen