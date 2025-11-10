Vrouw na aangifte van verduistering aangehouden

Een 28-jarige vrouw is in het weekend door leden van het Quick Reaction Team in Suriname (QRT) aangehouden na uitgewerkte informatie van de gespecialiseerde inlichtingendienst SIGMA.

Een 40-jarige man deed aangifte tegen haar, nadat hij naar zijn zeggen voor ruim 750.000 SRD aan betalingen had gedaan voor de aankoop van een freezer en een koelkast uit de Verenigde Staten.

De aangever verklaarde dat zij hem hebben voorgehouden dat zij via haar bedrijf de gewenste apparaten kon bestellen. Na ontvangst van de offerte betaalde de man in verschillende termijnen grote bedragen naar de rekeningen op naam van haar bedrijf.

Volgens afspraak zouden de goederen binnen vier weken geleverd worden. Toen dit uitbleef deed hij eind oktober aangifte. Nadat de vrouw werd aangehouden deelde ze haar kant van het verhaal met de autoriteiten.

Op basis daarvan is ze na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie gelijk weer heengezonden.